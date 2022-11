Su segundo matrimonio fue con el actor Aaron Díaz y ambos contrajeron nupcias en 2009, no obstante, se divorciaron después de estar un par de años juntos. En varias entrevistas, la actriz destacó que no quería casarse con él por miedo a que no funcionara, pero sintió mucha presión por parte de su familia y del famoso, por lo que decidió ceder.

Asimismo, ante el cuestionamiento de los reporteros sobre sus planes de maternidad después de que su padre externara públicamente sus deseos de ser abuelo, la artista reafirmó su postura de no querer engandrar o adoptar infantes.

“¿Que adoptara qué?, ¿un perrito? Si no quise tener propios voy a estar teniendo… nombre”, señaló.

En el marco de su cumpleaños, la actriz concedió una entrevista para la revista Hola USA donde detalló que, a pesar de la sorpresa que le genera ese número tan especial, se siente feliz, plena y con ganas de seguir ejecutando sus mejores planes a nivel profesional, los cuales “están por venir” -como el estreno de La Reina del Sur 3-.

En ella reafirmó que en sus planes no está el hecho de ser madre, bajo ninguna manera posible, y aunque reconoce que ese amor es muy grande e importante en la vida de cualquier persona, para ella su padre lo es o podría significar lo más cercano a ello, por lo que en su visión de la vida solo esta eso.

Eric del Castillo quiere que Kate adopte

Después de que Kate del Castillo cump´lió 50 años, su padre, Eric, habló con la prensa sobre los deseos que tiene para la famosa, entre los que se incluía la maternidad.

“Tengo mis dos nietos de parte de mi hijo de mi primer matrimonio y tengo una jovencita Carolina y un jovencito Esteban, es de a misma edad de Darwin, el hijo de Verónica y no me quejo, tengo mis nietos”, comenzó a decir ante las cámaras de Eden Dorantes.

De esta forma, el primer actor remarcó que quería que Kate fuera mamá para que pudiera acompañarse a lo largo de su vida.

“Pues ojalá lo hiciera para que no estuviera sola por cualquier cosa”, añadió.

Fuente Agencia