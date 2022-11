México.- Karely Ruiz es una de las influencers que se ha convertido en viral debido a sus atrevidas fotografías en redes sociales, así como el estilo único que la caracteriza.

La originaria de Monterrey, Nuevo León se ha dado a conocer en redes sociales por tener un estilo de moda un tanto “sexy”, por lo cual en su closet no pueden faltar las minifaldas, minivestidos ajustados y algunos bikinis que hacen resaltar su figura.

Karely recientemente acudió a una fiesta en la cual tenía que ir más formal y para ello la modelo de OnlyFans lució un vestido en color negro y con transparencias que hicieron que sus curvas se vieran más pronunciaran y con el cual Karely aseguró se vio más bonita.

El primer vistazo a su vestido de fiesta lo dejó ver a través de sus redes sociales dónde modeló frente al espejo, el modelo, el cual tiene una silueta en color negro que cubre parte de sus pechos, pero que deja al descubierto parte de su abdomen y que continúa hasta sus piernas

“Vean lo diosa que me veo con este vestido. Me enamoré, me enamoré de mi misma”, dice Karely mientras modela el vestido largo. En otro vídeo la modelo continúa diciendo: “Ay no, no puedo con tanto. No puedo con tanto, oigan es que… así voy a enamorar a todos”, aseguró la famosa.

La famosa además compartió la imagen en su feed de Instagram donde hasta el momento ya acumula más de 395 mil “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus seguidores quienes le hicieron saber lo mucho que la quieren y lo hermosa que se ve.

“Siempre elegante”, “Qué bonita”, “Me gustas mucho”, “Amo ese vestido, tengo el mismo”, “Estás bella”, “Ella se puede poner lo que le pegue la gana y se verá increíble”, se lee en redes.

Karely Ruiz compartió otra imagen de ella durante la fiesta en la cual en el fondo sale un grupo de menores de edad, por lo cual causó controversia pues aseguran es un vestido que no se debería utilizar en ocasiones así.

“Ya sabemos que te encanta enseñar siempre, pero en eventos así no inventes, vete más decente”, “Es una fiesta familiar, no te pases”, “O sea está bien que sí, pero no inventes, es una fiesta hay niños, no le quieras sacar provecho a todo”, se lee en comentarios.

Con información de Revista Fama