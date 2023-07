México.-Karely Ruiz ha generado incertidumbre entre sus seguidores acerca de su futuro, después de publicar una foto en la que se viste como mesera de la cadena de restaurantes Hooters. La influencer compartió dos fotos en su cuenta oficial de Facebook, usando un top blanco con la marca «Hooters» y un mini short naranja, atuendo característico de las trabajadoras de dicho restaurante.

En la primera publicación, mencionó que «ya se puso a jalar» para que no digan que no aporta nada a la sociedad, y sus seguidores le expresaron su apoyo en caso de que decida trabajar como mesera en ese lugar y abandonar la plataforma de OnlyFans: “Para que no digan que no aporto nada a la sociedad, ya me puse a jalaaar”, escribió Karely.

Karely Ruiz publicó una segunda foto en su cuenta de Facebook, en la que aparece vestida con el uniforme de Hooters y junto a sus posibles compañeras de trabajo. Esto generó aún más incertidumbre entre sus seguidores, quienes cuestionan si la influencer ha decidido en realidad cambiar de trabajo y trabajar en el famoso restaurante.

“Mis compañeras de trabajo hoy será un buen día jajajajja” escribió la famosa y joven modelo.

A pesar de que la mayoría de los comentarios de los seguidores de Karely Ruiz en la publicación celebraron su supuesta decisión de cambiar de trabajo, la influencer no ha confirmado si realmente trabajará como mesera en Hooters o si todo forma parte de una estrategia publicitaria o un reto viral.

La joven y voluptuosa modelo recientemente estuvo en el ojo del huracán luego de besar al rapero Santa Fe Klan sobre el escenario durante uno de los conciertos del cantante. Lo cual desató una ola de críticas encontra de Karely Ruiz.