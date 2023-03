México.-La famosa modelo Karely Ruiz causó gran preocupación entre sus seguidores tras compartir que fue hospitalizada. La regiomontana tuvo una presentación en Querétaro y después viajó a Irapuato, Guanajuato, donde daría otro show, sin embargo, publicó una ser de fotografías en donde se le podía ver recostada en la cama de un hospital y con una intravenosa en la mano, lo que alertó a sus fans por saber qué le pasó.

Cabe señalar que horas antes, la también influencer había publicado en su página de Facebook, ‘Ando bien peda bebés’, por lo que algunos seguidores creyeron que había tenido algún accidente a causa del alcohol, pero fue ella misma quien aclaró la situación.

¿Por qué hospitalizaron a Karely Ruiz?

Con la finalidad de tranquilizar a sus fans, la famosa modelo hizo una transmisión en vivo desde el hospital en donde aclaró que bebió de más, lo que ocasionó que comenzará a marearse e incluso vomitar y debido a que tenía que cumplir con una presentación en Irapuato, decidió acudir a un centro médico para pedir ayuda.

“Me pase de copas, acepto mis errores y ya no voy a tomar. Yo no soy así, no sé quién me daño, ahorita estoy un poquito drogada por el medicamento. Terminó mal eso de tomar vino porque un chavo nos mandó pero no voy a dejar a mi gente mal (de Irapuato), ahorita en unos 20 minutos se me pasa con la medicina”, comenzó explicando la joven de 22 años quien reconoció sentirse afectada por los medicamentos.

Tras explicar que había tenido problemas con el alcohol, la influencer aseguró que últimamente la ha estado pasando mal e intentó olvidar sus penas bebiendo, pero no pudo controlarlo a tal punto de ser internada en el hospital. Aunque no aclaró la situación que la mantiene así sentimentalmente, mencionó que le “rompieron el corazón”.

“Me partieron mi corazón, chiquitos, pero mi corazón les pertenece a ustedes ya definitivamente. Yo sí tomo chicos pero me sentía muy mal y dije: ‘¿Por qué no?’ y me tomé la botella yo sola. Terminé muy mal pero aquí estoy bien y feliz”, añadió.

Horas después la modelo más famosa de México, compartió una fotografía en sus historias de Instagram en las que escribió: «Ya estoy mejor mi gente, gracias por sus mensajes pero si acepto que me pase de copas, la neta estoy pasándola muy mal últimamente y pensé que era la solución pero nembeeee jajajajaj».