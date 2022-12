La influencer respondió con un contundente sí mientras observaba a los elementos de seguridad privada que estaban afuera de un automóvil. Dos policías trataron de esquivar la mirada de Karely Ruiz porque los había sonrojado, pero otro la volteó a ver muy confiado. Fue en ese momento cuando ella le lanzó un piropo asegurando que se haría viral porque “está guapo”.

Ese policía se va a hacer viral porque está más guapo que tú [Escorpión Dorado]. Pásame tu Instagram…

El elemento de seguridad terminó colorado por la propuesta, sin embargo, hizo algo que jamás harían los seguidores de Karely Ruiz, le negó sus redes sociales: “No tengo”. La modelo y el Escorpión Dorado no pudieron contener su incredulidad, pues no se imaginaban que el policía no accediera a dar su información. De hecho, el youtuber le recalcó que se podría hacer famoso si lo hacía.