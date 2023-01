“Ese Babo es un loquillo. Yo iba a salir en ese video del Babo, se los juro”, explicó al hacer referencia al video de Piensa en Mí sin censura que se compartió en su cuenta de OnlyFans pero que después se filtró en redes sociales.

Asegura que ya están en pláticas para finalizar una colaboración para ambas cuentas: “Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregon para las páginas. Estamos platicando eso porque si se va a hacer, es una realidad. Ya lo teníamos planeado desde antes pero yo tenía novio y como que no me dejaba pero ahorita me vale”, agregó la influencer.

Karely Ruiz dio a conocer que es una colaboración que tienen planeada desde hace un par de meses, sin embargo, ella mantenía una relación que no le permitió llevarla a cabo.