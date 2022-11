México.- Karely Ruiz, modelo en OnlyFans e influencer, recientemente fue señalada por una mujer, que por culpa de ella su matrimonio de 20 años está arruinado. Ahora, la joven fue captada en una pulga o mercado en Nuevo León, pero asegura que la corrieron. Aquí te contamos lo que pasó.

Resulta que días atrás, la joven regiomontana escribió en su Facebook que estaba emocionada, porque iría de nuevo a un mercado a vender ropa, como lo hacía años atrás, pero no todo salió como esperaba, pues asegura que no la quisieron en el lugar, pero no los vendedores, sino los organizadores del mercado.