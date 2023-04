México.-Karely Ruiz sigue dando de qué hablar después de que se hiciera viral el beso con Santa Fe Klan, pues ahora explotó contra Maya Nazor debido a que en medio de la polémica lanzó su marca. Por lo que comentó la modelo de OnlyFans, no cree que la influencer esté «dolida», por el contrario, aprovechó la atención que se le estaba dando por la situación para dar a conocer su nueva colección, algo que al parecer le molestó a la regiomontana.

ADVERTISEMENT

Hace unos días, Karely hizo un en vivo en sus redes sociales en la que habló de la situación con Ángel Quezada, nombre real del intérprete de «Así soy», pues aclaró que no tiene ningún romance con él, tal y como se había especulado después de que apareciera en el escenario con el rapero. Asimismo, descartó tener una amistad con Maya Nazor, ex novia del artista, ya que aunque se seguían y se comentaban en Instagram, no tenían un acercamiento verdadero.

Como era de esperarse, los fanáticos estaban preguntando sobre la influencer, de 24 años, por lo que Karely Ruiz aprovechó para mandar una indirecta; pues sin decir nombres, la modelo indicó que en medio del escándalo por su supuesto romance con Santa Fe Klan, hubo una persona que aprovechó para sacar su marca, algo que hizo referencia directa para Nazor, ya que al día siguiente de que se hieran virales las imágenes presentó una colección de bolsos.

ADVERTISEMENT

«La gente aprovecha nada más. Está pasando algo y aprovechan para sacar sus cosas para que se vendan. ¿Tan dolida hermana?, ¿Tan dolida y sacando tus cosas para que se vendan?. Eso sí dije ‘¿Cómo? alguien que está dolida no hace eso’, pero aprovechan, si ellos aprovechan, por qué yo no hacerlo. Si ellos están facturando por qué yo no voy a facturar», dijo Karely Ruiz en un video que fue retomado por varios fanáticos y se encuentra en plataformas digitales como TikTok y Twitter.

La creadora de contenido para adultos le contestó a sus detractores, ya que aseguró que aunque no anda con el rapero originario de Guanajuato, a la gente no le debería de importar lo que haga con su vida privada. «Yo estoy abierta a cualquier cosa con cualquier persona. Si ando o no ando con alguien es mi p*ta vida. Si doy mi c*lo o no lo doy es mi vida. Fácil, mientras yo no te esté pidiendo tu c*lo guango, despreocúpate».

Maya Nazor lanzó su nueva marca pocos días después del escándalo Foto: Captura de pantalla

Desde el pasado fin de semana, las influencers se han hecho de indirectas, ya que también Maya Nazor ha contestado a la polémica. En una forma más discreta, la exnovia del rapero y madre de su hijo Luka, ha tomado sus redes sociales para colocar unas imágenes sobre lo que supuestamente siente al respecto; asimismo, durante un en vivo en su cuenta de Instagram afirmó que no quiere estar involucrada en polémicas, a pesar de que tiene pruebas de lo que está pasando.