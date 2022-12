El top destaca no solo por dejar el abdomen de acero de Karely Ruiz a la vista, sino también por un diseño en el que las transparencias se roban toda la atención al dejar ver la piel de una forma muy sensual y con muy poco a la imaginación. Por si fuera poco, la regiomontana demostró que el glamur nunca se desprende de una prenda tan coqueta como esta y para demostrarlo se lució con un bordado florar acompañado de pedrería que le dio el toque de brillo necesario.

Aunque en esta ocasión no presumió su look en una sesión de fotos, esta no es la primera vez que la estrella de OnlyFans usa las transparencias a su favor. Pues en múltiples ocasiones ha demostrado que es su tendencia preferida y que sólo ella sabe cómo usarlas de la forma más icónica, ya sea con lencería o con un revelador body para presumir su figura, un truco que ha usado como pretexto para posar desde la alberca.