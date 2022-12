México.-El cantante Julión Álvarez recibió decenas de críticas y quejas de sus fanáticos en redes sociales luego de que se difundieran videos del concierto que ofreció en el palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2022, donde se aprecia que se encontraba en estado de ebriedad y cantaba con dificultad.

«Se le pasaron las copas a Julión, en el Palenque de Querétaro», se puede leer en uno de los videos que compartió un fan en TikTok, donde el cantante estaba interpretando el tema Que Te Vaya Bien.

En otro de los videos que se viralizó en TikTok, aparece Julión Álvarez, interpretando el tema ‘El Rey’, que hizo famoso Vicente Fernández, pero apenas podía cantar, lo que ocasionó una ola de críticas entre sus fanáticos.

«Si lo escuchara Vicente cantar esta canción se volvería a morir». «Yo no pagaría por ir a ver borrachos me gusta mucho Julión, pero tiene que tener respeto al público». «Tú no mi Julión no hagas lo mismo que muchos, tú eres el Rey de la taquilla». «El de la chamarra verde, bien apurado, su cara como queriendo cantar él mejor», comentaron algunos fans.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Julión Álvarez admitió que sí se encontraba en estado de ebriedad durante su concierto de Querétaro y explicó que ese día tomó de esa manera debido a que el grupo Traviezoz De La Zierra le cantó el corrido ‘A mi paso’, que le compusieron sobre el problema que tuvo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

«Me llevó mi hermano @ricaalvarezm de sorpresa al grupo @traviezoz_official, quienes tras mi liberación de la lista del Departamento del tesoro, mi compa Chente Líder de la agrupación compuso un corrido «A mi paso», donde habla de la situación por la que atravesé durante 5 años y les comparto… me la cantan, me ganó el sentimiento, días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar ( no se logró)», explicó el cantante.

Sin embargo, Álvarez aseguró que no estaba intentando justificarse porque no se arrepiente de haber tomado de esa manera, pues lo disfrutó, y agradeció a las personas que han entendido el difícil momento que vivió en los últimos años.

«No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza. Lo disfrute como no tienen idea. Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece, respeto y acepto la crítica», explicó el cantante.

