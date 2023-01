«Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos».

De igual manera, declaro que ambos estaban muy enamorados, pues incluso, el cantante le escribió una bella canción que tituló ‘no me falles’, donde dice que nunca podría verla a lado de alguien más, aunque, en el videoclip aparece una actriz que fue el motivo de su separación.

“A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción superbonita, que se llama ‘No me falles’ que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me

Julieta Venegas, admitió que, pese a que le dolió la traición, aseguró que ahora es motivo de burla, pues le parece irónico como es que la vida da tantas vueltas.

«Ese momento fue muy doloroso, pero siento que era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno se decidía por irse al país del otro», declaró.

Con información de Telediario