México.-El cantante y actor Julián Figueroa Fernández, único hijo de la actriz Maribel Guardia, y del cantante Joan Sebastian (1951-2015), murió este domingo a los 27 años de edad debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, alrededor de las 20:30 horas, en la casa de su madre, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Sus restos mortales serían cremados, como el cantante se lo pidió a su madre.

Fue Maribel Guardia quien confirmó el deceso horas después de que trascendiera en redes sociales y a tan sólo unos días del cumpleaños de Julián, quien el 2 de mayo próximo celebraría su cumpleaños 28. Ella se encontraba trabajando en el musical Lagunilla, mi barrio y al salir, fue cuando recibió la noticia por parte de su esposo, Marco Chacón.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche (el domingo) en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y, cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

“Ruego comprensión por el profundo dolor por el que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero, en verdad, no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos.

“Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie, espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”, señaló el comunicado de la actriz costarricense, de 63 años de edad, firmado por ella, por su esposo Marco Chacón; así como la ahora viuda de Julián Figueroa, la cantante, actriz y modelo Imelda Garza Tuñón, y por su hijo de cinco años y nieto de Guardia, José Julián Figueroa, quien el 5 de mayo cumplirá seis años de edad.

Imelda Garza Tuñón, con quien Julián se casó en 2017, también expresó su dolor en Instagram: “Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor, junto a tu papá, y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas. Vuela alto, amore”.

Marco Chacón, quien fuera padre de crianza de Julián, rompió en llanto ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Estamos conmocionados, estamos en shock. Todavía, en lo personal, no me cae el veinte. No he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas y es algo inesperado. No tengo mucho qué decir, no estoy bien.

“Estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida y es una locura que se nos adelante tan joven. No había tenido problemas de salud, tuvo covid hace poco, nunca le había dado. (¿Y de su salud mental y emocional?) Estaba bien, en términos generales bien.

“(Con Maribel) he hablado poquito con ella, yo le tuve que dar la noticia. Me esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar de camino, mientras se arreglaban un poco en la casa las cosas. Le di la noticia de camino. La verdad ella no está muy bien, sé que está muy mal, está destrozada”, expresó Chacón.

El productor de televisión Nicandro Díaz, quien fue el último que trabajó con Julián en la telenovela Mi camino es amarte, también se manifestó en redes sociales.

“Aún no asimilamos lo sucedido. Nos quedamos con el placer de haber trabajado juntos. Gracias por tu entrega y profesionalismo para interpretar a Leonardo Santos”, publicó en Instagram.

Incluso el actor Rob Schneider publicó en sus redes acerca de la muerte de Julián Figueroa, que la familia de la película Centurión: El semental bailarín, lamentaba lo sucedido.

“Toda la familia de la película, Nancy y George Gamble, Centurión: El semental bailarín tiene el corazón roto por la noticia devastadora de que Julián Figueroa ha muerto. Este buen joven era increíblemente talentoso más allá de sus años. Asombra la mente que un alma sensible, tan querida por su familia, amigos y fans pueda ser arrebatada de todos nosotros tan temprano en su vida. Julián acababa de empezar una familia y nuestros corazones están con ellos y su encantadora madre, Maribel Guardia. Nos consuela que su deseo de que abrace a su padre, Joan Sebastian, una vez más, se ha hecho realidad. Con amor, tus amigos para siempre”.

José Manuel Figueroa, medio hermano de Julián, acudió a la casa de Maribel Guardia para acompañarla y compartir su dolor. A su salida, se detuvo ante los medios de comunicación.

“Maribel es una mujer a la que hoy admiro más que nunca, es una mujer dura, está pasando un momento muy difícil, un momento que veo reflejado de nuevo, como lo vi en mi madre en una ocasión.

“La veo (a Maribel) en unas condiciones y unas ideas preciosas y hermosas. Le di las gracias por haberme dado a un hermano tan bello, tan lleno de luz y de tanto corazón. Está pasando un momento muy difícil, quiere paz, quiere estar tranquila y vivir su duelo. La entiendo y la respeto.

“Desde anoche (la noche del domingo) me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que siempre que pasa algo como esto, un pedacito de mi alma muere”, expresó José Manuel.

Relató que la última vez que habló con Julián fue hace una semana, previo al homenaje que hizo en Juliantla para su padre, y su hermano menor le dijo que él quería recordar a Joan Sebastian de manera más privada: “Lo respeté y lo entendí”.

Julián Figueroa Fernández nació el 2 de mayo de 1995 en la Ciudad de México. Inició su carrera profesional como intérprete de música regional mexicana en 2015. Lanzó discos en este género, según Spotify, como Volaré (2017), Ay amor (2019), Acústico desde casa (2020), junto a su madre Maribel, y Yo sería (2022).

En televisión fue parte del unitario Como dice el dicho (2015), mientras que en cine, colaboró en el cortometraje Secretos de familia (2022). Además recreó la etapa joven de José Manuel Figueroa en la bioserie Por siempre… Joan Sebastian, el poeta del pueblo, que abordó la vida de su padre, Joan Sebastian. La telenovela Mi camino es amarte fue su último trabajo.

Recordó a su padre en redes

Hace tres días, Julián Figueroa publicó una foto junto a su padre, Joan Sebastian, quien nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, Guerrero. Cumpliría 72 años.

“Que despacio han pasado ocho años. Desde el día de tu partida, el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas, el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.

“Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me importa un bledo, SÓLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los Grammy, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, expuso al recordar a su padre, quien le compuso el tema Julián.

Trascendió que por la tarde del domingo, Julián comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y se fue a acostar.

Los hijos de Joan Sebastian

La muerte de Julián Figueroa se suma a la de dos de sus medios hermanos, hijos del cantante Joan Sebastián, quienes tuvieron un deceso trágico.

Joan Sebastian, quien falleció el 13 de julio de 2015 a consecuencia de cáncer de huesos, tuvo ocho hijos y diferentes parejas a lo largo de sus 64 años de vida, de los que, hasta ahora han fallecido tres, incluyendo a Julián.

Trigo de Jesús Figueroa González fue asesinado en Texas, el 27 de agosto de 2006, a las afueras del recinto en el que su padre ofrecía un concierto. Tenía 27 años, al igual que Julián.

Era coordinador de seguridad de su padre. Ante el asedio de más de 30 personas al Hijo del Pueblo, Trigo intentó impedirlo y uno de los seguidores sacó una pistola que disparó, alcanzado una de las balas perdidas al hijo de Joan. El cantante le dedicó incluso un tema llamado Trigo.

Más tarde, el 12 de junio de 2010, Juan Sebastián perdió la vida, asesinado en un club nocturno de Cuernavaca, Morelos. Tras una discusión con un guardia de seguridad que no le permitió el acceso, éste le disparó. Sin embargo, también trascendió que fue un ajuste de cuentas con el Cártel del Pacífico Sur.

De los hijos de Joan Sebastián, sobreviven José Manuel, hijo de Teresa González (también madre de Juan Sebastián y Trigo); Zarelea Figueroa Ocampo, hijo de María del Carmen Ocampo; y Joana, Juliana y D’Yave, que tuvo en dos noviazgos distintos.