México.-Ayer 11 de abril, tras dos días del proceso funeral de Julián Figueroa de 27 años de edad, su mamá, Maribel Guardia, reveló que murió con un último dibujo que su hijo le hizo.

Maribel Guardia -de 63 años de edad- brindó unos minutos con los medios de comunicación, dentro de estos mensaje compartió el amor de padre que tenía Julián Figueroa.

Y respaldando las declaraciones de Imelda Garza-Tuñón, la esposa de Julián Figueroa, contó que ahora sus cenizas están junto a un último dibujo que recibió de su hijo.

Te contamos qué hay en el dibujo y la forma en cómo desesperadamente buscaba algo con que colgar este detalle que José Julián Figueroa de 5 años de edad, tuvo con él.

Julián Figueroa murió por un paro al miocardio y fibrilación ventricular, pero momentos antes se recibió un hermoso detalle por parte de su hijo José Julián Figueroa.

Según cuenta Maribel Guardia, se trata de un “león chiquito y un león grande”, mismo que es el retrato de Julián Figueroa con su hijo.

Incluso contó que ella estaba aquel domingo 9 de abril, por irse a la obra de teatro ‘Lagunilla mi Barrio’, cuando su hijo desesperado le pedía diurex o algo para pegar el dibujo.

Explicó que ella estaba “con las carreras de siempre”, pues ya debía salir para irse a su función, cuando Julián Figueroa le pedía hasta cola loca para poder pegar ese dibujo.

“Justo cuando yo estaba corriendo para irme al teatro me dijo -mamá tienes un diurex, préstame un diurex. Yo andaba corriendo y no lo encontraba -préstame un cola loca, es que mira el dibujo que me hizo José Julián”.

Después señaló que al llegar a su casa y encontrar “a mi hijo muerto”, tenía este último dibujo pegado junto a él.

“Y yo cuando llegué y lo encontré muerto a mi hijo, estaba en la pared pegado el dibujito con los leoncitos”.

Cenizas de Julián Figueroa están en un sitio junto al dibujo que su hijo le hizo

Maribel Guardia contó la “curiosa” forma en que Julián Figueroa, su hijo, le pedía algo con que pega el dibujo que su primogénito le había hecho. Ahora está junto a sus cenizas.

Imelda Tuñón-Garza -de 26 años de edad-, la esposa de Julián Figueroa, se quebró al contar a la prensa que el último dibujo que recibió está junto a sus cenizas.

Asimismo, Maribel Guardia contó que el hijo de Julián Figueroa ya sabía que su papá estaba muerto, pero aseguró que el niño no tiene noción de lo que pasó.

“Se le dijo que su papá ya no iba a volver porque era un ángel”.

