México.-A pesar de que las declaraciones de Mauricio Mejía se pudieran considerar como difamación y hasta ocasionar algún tipo de daño, Juan Osorio expresó que no le afectó en lo absoluto, pues está seguro de que él no hizo nada.

“Tú preocúpate cuando realmente tengas algo que temer, cuando realmente hayas hecho algo, entonces sí preocúpate, pero cuando no haz hecho nada, por favor, tienes que estar tranquilo y dar la cara”.

Juan Osorio

En ese sentido, el famoso productor de televisión dijo sentirse afortunado de todo lo que ha vivido, ya que ha gozado de ello.

Además, explicó que tiene muchos amigos que saben cómo puede llegar a ser dentro de sus producciones, ya sea “geniudo, enojón, exigente”, pero jamás oculta lo que hace.

¿Juan Osorio tomará acciones legales contra Mauricio Mejía?

Por otro lado, reporteros le preguntaron a Juan Osorio si tomaría acciones legales contra Mauricio Mejía, a lo que el productor respondió que no, pues mencionó que eso es lo que espera el actor, “para que le vayan a preguntar”.

“Pero no peleemos. Yo estoy ahorita encausado en mi novela, tengo muchas ganas de que le vaya muy bien. (…) Doy gracias a Dios que volví a nacer, que estoy con salud y eso es lo que me importa. Lo que venga después, mientras no lo crean es importante, y mi familia no lo va a creer para nada”.

Juan Osorio

Finalmente, Juan Osorio reiteró que Mauricio Mejía estaba mal, a parte de que le llovieron críticas por lo que dijo, es así que el productor reconoció que le da “mucha pena”, sobre todo porque lo apoyó en su carrera de actor, más no salió con él.

