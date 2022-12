México.-Juan Osorio brindó una entrevista a la revista TVyNovelas donde habló sobre su relación con Eva Daniela, quien es 37 años menor de edad que él.

“Ella llegó a mí para aportarme su juventud, su experiencia, para enseñar cómo piensan los jóvenes de ahora y me ayuda mucho con mis redes sociales, pero también me guía; hay cosas que uno a veces no ve, aunque las tenga enfrente, y ahí es cuando me quita la venda que no me permite ver más allá”, mencionó el productor de 65 años.

El famoso señaló que, a pesar de que tienen poco tiempo de relación, siente una conexión muy grande con su pareja.

“El balance que puedo hacer de estos 20 meses juntos es muy sencillo: 24 horas de compañía, aunque a veces no estemos juntos físicamente, pero la siento siempre conmigo; la amo con todo mi corazón”, declaró.

Además, el productor dijo sentirse sumamente orgulloso de los próximos proyectos de Eva Daniela, pues formará parte de la obra de teatro “Los guajolotes salvajes”.

“Eva no está dentro de este melodrama, por ahora se encarga de cuidarme mucho; pienso que soy muy afortunado de tener una pareja como ella, sobre todo porque es una mujer joven con mucha energía, me apapacha mucho y eso me hace muy feliz”, puntualizó.

En un sinfín de ocasiones, el famoso ha dejado en claro que su noviazgo no es por interés.

Cabe señalar que, en su momento, Juan Osorio comparó a su novia con Belinda, quien en varias ocasiones ha sido llamada “interesada” tras el supuesto romance que mantuvo con Lupillo Rivera.

«Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera», dijo.

