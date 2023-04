México.-José Manuel Figueroa armó un alboroto en casa de Maribel Guardia, cuando llegó a despedir a su hermano menor, Julián Figueroa.

La repentina muerte de Julián Figueroa, a los 27 años de edad, ha conmocionado al gremio artístico, que por diversos medios le ha expresado su pésame a la familia.

El funeral del Julián Figueroa ha sido privado y pocas personas han podido acceder a la casa de Maribel Guardia, lugar donde despiden a su hijo.

Uno de ellos ha sido José Manuel Figueroa, de 47 años, quien en medio del tumulto, contó a la prensa cómo se lleva a cabo el último adiós a su hermano menor.

Como lo prometió a su llegada, José Manuel Figueroa habló brevemente con la prensa, antes de retirarse del funeral de su hermano, muerto por un infarto y fibrilación ventricular.

En primer lugar, José Manuel Figueroa agradeció al público por las muestras de cariño que le han expresado a su familia ante tan sensible pérdida.

Enseguida, José Manuel Figueroa expresó su reconocimiento hacia Maribel Guardia por la fortaleza que está mostrando ante la muerte de su único hijo.

También, el cantante le externó su agradecimiento a Maribel Guardia por haberle dado a un hermano de “tanto corazón”, como lo fue Julián Figueroa, según dijo.

“Maribel es una mujer que hoy la admiro más que nunca, es una mujer dura, está pasando un momento muy difícil, un momento que de alguna forma lo veo reflejado de nuevo como lo ví en mi madre, la veo con unas ideas hermosas, le di las gracias por haberme dado un hermano tan bello, tan lleno de luz y de tanto corazón”

JOSÉ MANUEL FIGUEROA

José Manuel Figueroa ante la muerte de otro hermano: “un pedacito de mi alma muere otra vez”

Los reporteros destacaron que pese a la terrible pérdida, José Manuel Figueroa se mostraba como un hombre fuerte.

Ante ello, el cantante reveló que la pérdida de Julián Figueroa, su tercer hermano fallecido, lo ha hecho vivir duros momentos y con él, otro pedazo de su alma ha muerto.

Asimismo, destacó la ironía de que Julián Figueroa haya muerto a los 27 años, la misma edad que, dijo, tenía su hermano Trigo cuando murió.

“Desde anoche, me vuelve a sonreír la muerte, me deja claro que no que siempre que pasa algo como esto, un pedacito de mi alma muere otra vez”

JOSÉ MANUEL FIGUEROA

José Manuel Figueroa aseguró que aunque en el pasado tuvo sus desacuerdos con Julián Figueroa, actualmente su relación era muy buena.

Fue por eso que el fin de semana, cuando organizó un concierto para celebrar un aniversario más de su papá, Joan Sebastian, lo invitó a sumarse.

Pese a ello, dijo, Julián Figueroa prefirió recordar a su papá de forma más privada, lo que dijo haber comprendido y respetado.

Sobre el desarrollo del funeral, José Manuel Figueroa no respondió si se llevó a cabo una misa, pero sí dijo que los asistentes tuvieron la oportunidad de dedicarle unas palabras a Julián Figueroa.

Para despedirlo y expresarle cuánto lo amaban.

“Hubo la oportunidad de que quien quisiera hablar, pudiera hablar, de decirle las palabras que necesitaba a Julián, hubo quienes tuvieron unas palabras muy emotivas, hubo personas que le dijeron que lo amaban”

JOSÉ MANUEL FIGUEROA

Finalmente, José Manuel Figueroa rechazó decir dónde le gustaría que los restos de su hermano Julián Figueroa fueran depositados.

Señalando que esa es una decisión de su esposa y de su mamá, Maribel Guardia.

José Manuel Figueroa acudió a despedirse de Julián Figueroa y provoca zafarrancho

La noticia de la muerte de Julián Figueroa comenzó a circular durante la madrugada del lunes 10 de abril.

De inmediato, varias personalidades comenzaron a acudir a la casa de Maribel Guardia para mostrar sus condolencias y despedir a Julián Figueroa.

Así fue el caso de José Manuel Figueroa, hermano de Julián Figueroa y con quien lleva una relación cordial.

El cantante de 47 años de edad, José Manuel Figueroa, acudió a la casa de Maribel Guardia acompañado de su novia, Marie Claire Harp.

De inmediato, fue interceptado por los medios, pero José Manuel Figueroa se negó a declaraciones hasta su salida del lugar.

La negativa del cantante de hablar con la prensa, provocó que los reporteros se amontonaran y hubiera un caos.