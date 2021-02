México.-Tremendo revuelo causó Jorge Aravena luego de compartir en sus redes sociales una imagen en la que aparece completamente desnudo frente a un espejo.

Según la estrella, la imagen la mantuvo oculta por lo menos tres años, pues en aquel momento «mucha gente se sintió afectada en su más íntimo puritanismo».

«A todas esas personas solo les quiero decir, que todos (los hombres) tenemos exactamente lo mismo, solo cambia un poco las formas y tamaños entre uno y otro cuerpo, pero al final, todo está ahí. Lo mismo que seguramente, o tal vez, han visto muchas veces en su vida, dos brazos, dos piernas, una cabeza, una nariz, una boca, un ……. bueno, etc. etc. etc….. Y además, no se ve nada que no se permita mostrar por este medio, creo. A menos no esté permitido mostrar toallas, si es así, les pido una disculpa por la toalla, ¡no lo sabía!», escribió.

Y es que en la foto la estrella presume su escultural cuerpo, solamente cubriendo sus partes íntimas por una toalla.

La foto sin duda dejó a más de una con la boca abierta, pues consideran que aún mantiene su escultural cuerpo a sus 51 años de edad.

