México.- Tras la polémica que envuelve a Cynthia Rodríguez por las acusaciones de Toñita, quien la señaló como la culpable de frenar su carrera en TV Azteca, otra de las ex integrantes de La Academia rompió el silencio, pues fue involucrada en este conflicto: Jolette.

Y es que la famosa en el pasado insinuó que la actual conductora de Venga la Alegría sostenía una relación con un alto ejecutivo de Azteca.

En entrevista con Chisme No Like, Jolette expresó arrepentimiento tras haber insinuado que Cynthia Rodríguez sostenía una relación con un alto ejecutivo de TV Azteca.

«Yo nunca dije nada malo de Cynthia. Me duele en el alma que se esté diciendo y que me hayan añadido palabras que yo no dije», declaró.

Aseguró que no recuerda haber dicho eso de la conductora de Venga la Alegría, aunque de ser cierto, explicó que en ese entonces ella era muy joven y no medía sus palabras.

«Yo lo que quiero dejar en claro, y lo reitero, es que Cynthia es una mujer responsable. Yo como su compañera, la recuerdo como una gran compañera, como una gran alumna, y ella se ha esforzado inmensamente para salir adelante y no es justo que la gente ahora la culpe de todo», explicó.

Finalmente, aclaró que Cynthia Rodríguez no tuvo que ver en que su carrera creciera en TV Azteca.

con información de Zócalo