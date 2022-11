“Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para otra película o dos”, informó dicho medio en aquel entonces.

Asimismo, se especuló que el famoso estaba trabajando en otro proyecto para Disney Plus. “El acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow y en una serie derivada. El estudio ya ha escrito un borrador para una película sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico”, señaló el informante.

Depp, de 59 años, fue el principal protagonista de cinco películas de la franquicia en los últimos 15 años e hizo lo que se creía que sería su último trabajo como Jack Sparrow en Black Pearl in Dead Men Tell No Tales (La maldición de la Perla Negra), que se estrenó en 2017.

Sin embargo, después de que Amber Heard publicara en 2018 el artículo en The Washington Post donde aludiera a que el artista presuntamente la violentó, la franquicia cinematográfica decidió detener sus colaboraciones con Johnny Depp.

