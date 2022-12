México . – El gurú de la moda, el conductor Edy Smol, respondió a la senadora panista y aspirante a la candidatura presidencial Lilly Téllez, que criticó su encuentro con la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

“Usted no le llega ni a los talones”, afirmó.

“Ella jamás será presidenta, pues solo sabe decirle a los mexicanos: payasos, gordos, perros, croqueteros, nacos, hasta crees que yo con la educación que tengo me voy a rebajar a su nivel de miseria emocional. Millones de mexicanos somos amor. La señora Téllez representa odio”.

Y luego escribió en su cuenta de Twitter:

“Qué pena es lo que se gana alguien que solo se dedica a insultar y ahora lo hace contra ciudadanos de forma soez y vulgar, señora @LillyTellez ya se dio cuenta lo que opinan sus compañeros de gremio. ¿Usted cree que agrediendo a los seres humanos va a ganar algo? Lo ha perdido todo”, señaló y compartió un video donde la critica el columnista Raymundo Riva Palacio.

En otro tuit, Smol consideró que “la señora y senadora” la faltó al respeto a un ciudadano que ama a su país y a sus compatriotas, que ama la vida, que ama la unión, que ama al prójimo, al planeta y al mundo entero en todas sus versiones de bondad y virtud.

En otro, le comentó que en “su gobierno” no habrá payasadas simplemente porque no tendrá uno. “Guarde el tweet, se acuerda de mí, quien se mete, se burla del peso corporal de los mexicanos no podría aspirar a ser presidenta. Usted no le llega a los talones a @Claudiashein”, indicó.

La víspera, Téllez criticó la reunión que tuvo la jefa de Gobierno capitalino con Edy Smol y aseguró que en su gobierno “habrá seriedad no payasadas”.

En un tuit, donde compartió la publicación de la jefa de gobierno, indicó: “Daremos paso a la razón y a la ciencia; no se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo.

“No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos”, escribió.

Con información de Proceso