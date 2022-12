México.- Ivonne Montero apareció esta mañana en sus redes sociales con una fotografía que preocupó a sus fans, pues tenía un ojo hinchado y el otro con un parche. Luego de horas de incertidumbre sobre qué le sucedió, dio a conocer que sufrió un accidente que le quemó las corneas.

Luego de que este viernes por la mañana Ivonne Montero publicó en sus redes que había sufrido un accidente que había repercutido en sus ojos, esta tarde reapareció con unas gafas de sol en el programa De Primera Mano, donde explicó que está recuperándose de haberse quemado las corneas con gotas para los ojos el pasado lunes 28 de noviembre.

“Olvidé poner el liquido de agua salina, donde uno coloca sus lentes y se quedan ahí hasta que se vuelven a usar. Entonces, resulta que en esa ocasión yo no llevé el agua salina, lo olvidé y se me hizo muy fácil ponerlos en gotas para los ojos (…) resulta que me pongo el pupilente y de repente siento un ardor impresionante”

Y es que, según detalló, olvidó que sus lentillas estuvieron en gotas para ojos por mucho tiempo, por lo que simplemente los limpió con agua salina, se los puso de nuevo y estuvo con ellos por más de una hora.

Ya que el líquido donde sumergió sus lentes de contacto no es apto para que esté por mucho tiempo en los ojos, durante ese tiempo fue que se quemaron sus córneas. Tal fue el daño que cuando se quitó los pupilentes se dio cuenta de que no podía ver y la llevaron de emergencia a un hospital.

“Nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis ojos, a mis corneas, me quemé ambas corneas. Yo veía ya borroso. Me los quité y ¿cuál es la sorpresa?, que yo ya no tenía visión (…) me dijeron ‘te súper quemaste las corneas con ese líquido, fue muy abrasivo”

La ganadora de La Casa de los Famosos 2 explicó que tuvieron que hacerle un lavado en los ojos, le pusieron un parche en el más afectado y le dijeron que debía tener reposo por una semana, pues las lesiones fueron graves.

Pese a que hoy ya no porta el parche, pues se lo pudo quitar a los tres días del accidente, recodó que la primera noche fue muy difícil porque los analgésicos que le dieron no lograron controlar el dolor que sentía.

“Era una ansiedad, una angustia y además una incertidumbre recuperar la visión y solamente poder ver con un ojo que lo abría apenas una rayita. Era medicamento de cada hora, entonces el descanso se volvió sumamente difícil. Me mandaron antibiótico porque obviamente estaba expuesto”

Cuando finalmente se quitó el parche, le fue difícil abrir los ojos debido a la inflamación, además de que sentía que tenía llagas y le dolían.

A cuatro días de este accidente, su ojo derecho comienza a recobrar la visión, mientras que del izquierdo aún ve muy borroso. Por ahora debe continuar con su tratamiento para recuperar la membrana que se quemó, usar gafas de sol para protegerse de la luz y el polvo.

Ivonne compartió que a pesar de lo grave que fueron las quemaduras, le aseguraron que sus ojos van a tener una recuperación exitosa, aunque por un tiempo no podrá volver a utilizar lentes de contacto y tampoco maquillaje por al menos dos semanas.

