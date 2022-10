México.-Niurka Marcos y Lewis Mendoza siguen siendo muy amigos y parece que al día de hoy siguen sintiendo mucha antipatía por Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos 2. En la conversación la cubana le decía al mejor amigo de Nacho Casano que Ivonne había ganado pero que no había ido a ningún programa, dando entender que nadie la había entrevistado.

Buscaron a Ivonne Montero para tener una reacción al respecto y ella optó por el silencio. Escuchó que le decían que Niurka afirmaba que ella no tenía trabajo, el comentario le generó una carcajada y esto fue lo que dijo: “Si supiera, no tengo nada de decir al respecto? yo me reservo mis comentarios. Cuando no hay nada bueno que decir, es mejor guardar silencio”.

Vale agregar que en la actualidad son muchas las celebridades que participaron en esta segunda temporada que aún están dando mucho de qué hablar. Una de ellas es Natalia Alcocer, Daniella Navarro, Brenda Zambrano y Julian Gama, ya que protagonizaron un tremendo escándalo por un comentario de Alcocer sobre Rafael Nieves que actualmente participa en Exatlón USA.

También han protagonizado algunas noticias personajes como Laura Bozzo, Nacho Casano, Toni Costa y Juan Vidal, pero el mayor escándalo lo protagonizaron Natalia, Daniela, Brenda y Julia. Ivonne Montero, por su parte, no ha participado ni protagonizado ningún escándalo y a la fecha sigue siendo como siempre ha sido, trabajadora y silenciosa.

Con Información de Comunicado