México.-Karely Ruiz, influencer regiomontana y una de las modelos más famosas de OnlyFans en México, compartió un nuevo logro en su vida, pues anunció que está muy feliz porque acaba de comprar su casa gracias a las ganancias de su trabajo.

La modelo relató que anteriormente había gastado mucho dinero, por lo que se propuso ahorrar y ahora pudo comprar una propiedad, sin embargo, aseguró que esta casa es una de varias que quiere comprar.

Fue a través de su cuenta de Facebook, que Karely Ruiz compartió su felicidad con sus seguidores por haber comprado su casa, pero lo que llamó la atención fue que mencionó que se ha ganado lo que tiene “de puro andar en tan**”.

“Ya tengo mi propia casa de puro andar en tan** jaja. Y con alberca para encuerarme más”, escribió la modelo de OnlyFans.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram publicó en sus historias que apenas pudo comprar una propiedad por que andaba gastando mucho, pero con esfuerzo pudo cumplir su sueño.

«Estoy súper feliz porque ya me compré mi casa. Ya por fin, ya era hora, ya andaba gastando mucho. Dije ‘ya mamacita tienes que comprarte casa’ y es una de muchas. Así que, a seguir encuerándome», expresó la influencer.

Karely pide a mujeres que la critican a ponerse a trabajar y “facturar” por sí solas

Además, la joven comentó que las mujeres que la critican deberían ponerse a trabajar y “a facturar” por sí solas y no esperar que un hombre las mantenga.

«Y muchas guanguillas ahí criticando. Seguro son las que las mantiene el novio. No mamacitas, las mujeres tenemos que facturar por sí solas, no que nos mantengan. Eso ya no se usa», expresó la modelo.

