México.- Michael Pfaaf, baterista de Slipknot, fue detenido por unos guardias de seguridad durante un concierto que ofreció la agrupación en Calle 2 de Guadalajara.

El músico, mejor conocido como Tortilla Man, intentó subir al escenario para estar con sus compañeros, sin embargo, un par de uniformados le impidieron el paso, pues creyeron que se trataba de un fanático que buscaba a toda costa acercarse a sus ídolos.

Como era de esperarse, los internautas se hicieron presentes en redes sociales, donde calificaron como “divertida” la escena que tuvo lugar en el concierto, incluso, un usuario señaló que presenció lo ocurrido.

“El verdadero ‘lo humillaron sin saber que él era un integrante de la banda’”, “Yo soy el Slipknot», “ya no van a querer regresar a México por eso”, “cada que vienen les hacen algo”, “Despido seguro”, “suéltame que soy uno de los cantantes -Eso dicen todos, a mí me dijeron que no dejara subir a nadie”, “Yo estaba ahí jajaja sí se vio bien chistoso”, “En mi primer día trabajando como seguridad”, “Muy bien, significa que está haciendo su chamba bien, pero a dos si hubiera despedido de ahí”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post que fue compartido en TikTok.

Hasta el momento, el video supera los 50 mil “me gusta” y cuenta con cientos de mensajes por parte de los internautas.

Como sabes, el pasado mes de junio, la agrupación se presentó en el Festival Machaca luego de que la edición 2020 del evento fuera pospuesta a causa de la pandemia del covid-19.

En el festival, la banda inició con su tema «Disasterpiece», para continuar «Wait and Bleed» y «All out life».

Posteriormente, la adrenalina subió a tope con temas como «Silfur», «Before I forget», «The Heretic Anthem» y «Duality», con las que su público no dejó de corear.

Con información de Telediario