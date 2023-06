Guatemala.- Lidia Ávila, quien viajó a Guatemala con el resto de los integrantes de OV7 para dar el concierto que se tenía programado como parte de la gira de los 30 años de la agrupación, sufrió un accidente horas antes de subir al escenario.

En entrevista con el programa Ventaneando, la cantante detalló por qué paso unas horas en el hospital. Asimismo reveló cómo se encuentra ahora tras recibir atención médica.

En la reciente emisión del programa de espectáculos, se dio a conocer que la cantante a mitad de la noche recibió un buen golpe en el rostro con una puerta de madera mientras estaba en un hotel de Guatemala. Debido al percance que sufrió, la intérprete de «Enloquéceme» tuvo que ver el amanecer en el nosocomio.

En la entrevista, Lidia Ávila confesó que duerme a oscuras, por lo que en horas de la madrugada le dio ganas de ir al baño, pero la cantante optó por no prender las luces.

“No veía nada, porque estaba todo blackout. No me gusta dormir con luz y, ahí voy medio que tocando las paredes. Me siento en el baño y todo bien, cuando vengo de regreso, por 20 centímetros, no le calculo y chocó contra el filo de la puerta del vestidor”, explicó la intérprete de «Mírame a los ojos».

La cantante mencionó que la sangre que de inmediato brotó la alertó de que sí fue un fuerte golpe, tras lavar la herida confirmó que necesitaba la recibió de un médico.

El Salvador, me quedo con el corazón contento. Muchas gracias ❤️ #OV7Treinta https://t.co/QVtXzItADU — Lidia Avila (@LidiaAvila) June 11, 2023

“Lo primero que hice fue agarrarme el ojo y empiezo a sentir agua, pero era sangre, evidentemente muchísima sangre y ya me lavé. Me veo la herida y dije ‘esto no se ve nada bien’”, indicó la también actriz.

Lidia Ávila confesó que antes de ir al hospital para que la atendieran, llamó a su esposo pues no paraba de llorar, además de que al ver herida se asustó mucho.

“Mi marido, y a esa hora lo desperté, me dijo: ‘tranquilízate’, porque yo lloraba y lloraba. La verdad me dio mucho miedo. Se me bajó la presión. Me espanté estando sola”, mencionó la cantante.

La intérprete de «No es obsesión» reveló que para cerrar la herida en su rostro se requirieron seis puntadas, asimismo, indicó que tuvo que quedarse unas cuantas horas en el hospital.

“Me tuvieron que dar entre cinco y seis puntadas, pero sí estaba grande y profunda la herida. Estuve toda la madrugada en el hospital en Guatemala”, detalló Lidia mientras mostraba cómo le quedó el rostro, aunque traía un poco maquillaje.

Y aunque los médicos le recetaron medicamento y aconsejaron no hacer movimientos bruscos, la cantante no canceló su participación en la presentación que OV7 tenía programada en El Salvador.

A su llegada a México, Lidia Ávila afirmó que el susto había quedado atrás, pues ya se estaba recuperando y estaba más tranquila.

Con Información de Comunicado