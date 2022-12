De acuerdo con lo expresado por la exintegrante de ‘Garibaldi’, todos los ataques que recibió tras su separación subieron de tono porque se empezaron a filtrar sus datos personales.

La gota que derramó el vaso fue cuando una revista de circulación nacional dedicada a los espectáculos sacó a la luz información relacionada con su hijo, Emiliano López Coronado.

Ahí fue cuando la extitular de ‘Venga la Alegría’ no pudo más y entabló una denuncia; sin embargo, fue de ese modo como se enteró que los ataques los orquestaba Fernando del Solar.

Así fue como Ingrid Coronado se enteró de que Fernando del Solar filtraba información de ella con la prensa

Durante su charla con Yordi Rosado, la mujer recordó que en la etapa en donde recibió más odio había ‘bots’ en redes sociales que continuamente publicaban documentos privados donde venía cuánto ganaba, cuánto gastaba y hasta la dirección de su casa.

“Todo ese tiempo, cuando venían los trancazos, yo le hablaba por teléfono a Fernando y le decía: ‘es que me están atacando, me están destruyendo’. Él me decía que así era la gente, pero yo le decía que tenía qué hacer algo porque quien mantenía a los niños era yo y, si a él le pasaba algo, la que iba a mantener a los niños sería yo”, señaló.

Al definir esa situación como “una carnicería donde estaba perdiendo todo”, Ingrid Coronado expresó cómo se dio cuenta de que Fernando del Solar estaba detrás de los ataques.

“Yo creía que era la revista, que era una conductora, que era la prensa de espectáculos. Siempre creí que cualquier persona, nunca creí que fuera él”, explicó en un primer momento.

“Le metí una demanda a esa revista donde entre las cosas que demandé fue la publicación de documentos privados y, cuando recibí la respuesta de la demanda, me encontré que la revista había solicitado a dos testigos de su lado: al papá de Emiliano y al papá de Luciano y Paolo. Con eso me di cuenta de dónde venía la información”, dijo.

Fue así como Ingrid Coronado supo que quienes buscaban afectarla y lanzaban dardos a través de los medios eran sus exparejas: Charly López y Fernando del Solar.

Con información de Radio Formula