México.- El reconocido intérprete mexicano Pepe Aguilar desató tremenda controversia en las redes sociales debido a que confesó estar totalmente en contra de las personas antivacunas y hasta advirtió que ‘correrá’ a sus empleados que no se vacunen contra el Covid-19.

La gente se sigue muriendo, no digan tarugadas, que no es por el Covid que es una conspiración, yo creo que tenemos cabeza , se me hace una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia«, dijo visiblemente enfadado.

Yo tengo personas en mi organización que no están de acuerdo en vacunarse y ¿qué crees que le va a pasar? pues los voy a tener que dejar en su casita, mientras no se vacunen, nadie puede trabajar conmigo», explicó.

con información de Tribuna