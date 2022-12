México.-México. – Desde hace algunos meses el líder y vocalista de Grupo Firme a través de redes sociales se ha mostrado vulnerable, pues, en distintas ocasiones ha aparecido con mascarillas de oxigeno o internado de emergencia en hospitales, no obstante, Eduin Caz no ha dado muchos detalles acerca de la enfermedad que padece.

Por lo que el día, 27 de diciembre del 2022, al interprete de “Calidad”, “Ya Supérame”, “El Toxico”, entre muchas más, lo hospitalizaron de emergencia y desde unas historias a su más de 7 millones de seguidores en Instagram, Eduin Caz hizo saber que se encontraba bien. Asimismo, el cantante de 29 años también compartió detalles del porque lo han hospitalizado.

“Familia, si ando hospitalizado efectivamente, se me había olvidado decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos (…) ya me voy a operar y van a hacer varias operaciones porque una cosa lleva a la otra y así. Luego les voy a explicar más o menos que es lo que me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor si dios quiere”, puntualizo Eduin Caz a través de unas respectivas historias en Instagram.

El líder y vocalista de Grupo Firme se exhibió desde la cama del hospital y completamente de blanco, sin embargo, a pesar de que aseguro que se sometería a distintas operaciones, el cantante originario de Culiacán, Sinaloa se mostró optimista y alegre, ya que, las cirugías de las que se realizarían ayudarían a mejorar su estado de salud que desde hace algunos meses se ha visto vulnerable.

