Estados Unidos.- ¡La polémica continua! Después de que Shakira llegara a Miami junto a sus hijos, Milán y Sasha, para comenzar su nueva etapa juntos, se habría dado a conocer por la prensa que los pequeños no quieren convivir con Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué.

De acuerdo con el periodista español, Jordi Martín, quien ha seguido el caso muy de cerca, declaró al programa “Intrusos” que los hijos de Shakira pidieron no ver la actual novia del exfutbolista.

«Una condición que los chicos le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia.

«Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. ‘Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella'», declaró Jordi Martín en el programa “Intrusos”.

Milán y Sasha, de ocho y diez años de edad, habrían declarado su descontento debido a que en el acuerdo que se dijo, Piqué podría visitar a los pequeños durante 10 días, incluso, medios han declarado que el primer viaje se podría realizar en este mes de abril.

🗣️ Jordi Martin, periodista desde España: "El papá ded Piqué echó a Shakira de su casa", y contó: "Los hijos no quieren ver a Clara Chía" Cc @Intrusos pic.twitter.com/oK2OTc2g6m — América TV (@AmericaTV) April 5, 2023

Shakira llega a Miami y se despide de Barcelona con emotivo mensaje

La mudanza de Shakira a Miami es una realidad. La mañana de este domingo 2 de abril la cantante compartió a través de sus redes sociales que dejaba Barcelona para iniciar lo que llamó “un nuevo capítulo”.

Fue a través de su cuenta de Instagram cuando inicialmente, Shakira compartió una historia en la cual compartió una fotografía tomada desde la ventana del avión en la cual escribió el siguiente mensaje:

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, escribió la colombiana.

Horas más tarde, Shakira compartió un mensaje más extenso, en el cual publicó una fotografía de lo que parece ser la ciudad de Barcelona, al pie de esta foto escribió que su principal razón para establecerse en Barcelona fue para darle una estabilidad a sus hijos, la cual hoy busca en otro rincón del mundo.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad.”, escribió.

