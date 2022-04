México.-Hijo de Alfredo Adame le recomienda a su papá que se calme y acuda a terapía para evitar escándalos como la reciente pelea que protagonizó con el abogado de Carlos Trejo.

Tras las controversias que ha protagonizado Alfredo Adame, Sebastián Adame señaló que no se encuentra interesado en lo que pasa con el conductor e incluso destacó que no ve los videos que circulan sobre su papá.

En entrevista con varios medios, Sebastián Adame señaló que aunque no le desea nada malo a su papá, tampoco está interesado en buscarlo ya que él dejó muy claro que no quiere estar cerca de ellos.

Alfredo Adame se encuentra en medio de la controversia luego de que en plena conferencia de prensa se peleó con el abogado de Carlos Trejo.

Tras la polémica que se ha generado, su hijo Sebastián Adame fue cuestionado sobre esta situación y aseguró que no se encuentra interesado en lo que pasa con su papá.

Sebastián Adame destacó que en estos momentos de su vida, Alfredo Adame y Carlos Trejos no son importantes para él por lo no les presta atención.

“Mi papá y Carlos Trejo no son importantes en mi vida en este momento, lo que haga él pues es su cosa y simplemente no estoy interesado”

Sebastián Adame

Ante los cuestionamientos de los reporteros, Sebastián Adame señaló que no le desea el mal a Alfredo Adame pero que tampoco se puede meter en sus acciones ya que es un hombre mayor que toma sus propias decisiones.

“Es mi papá y no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero él no deja de hacer actos que causan escándalos y pues son decisiones de él, es un señor de 60 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada más”

Sebastián Adame

Sebastián Adame destacó que por su puesto que Alfredo Adame necesita trabajar en sus problemas de ira para evitar verse involucrado en este tipo de escándalos.

Aunque se ha señalado que Alfredo Adame es una persona violenta, Sebastián Adame confesó que a él nunca le pegó, pero le recomendó ir a terapia.

“Por supuesto mi papá necesita trabajar sus problemas de ira para evitar estos escándalos. No me llegó nunca a golpear. Si le recomendaría terapia”

Sebastián Adame

