México.-En los últimos meses Niurka ha sido duramente criticada pues en diversas ocasiones fue captada sin cubrebocas y sin seguir las medidas recomendadas por las autoridades de salud para evitar contagios por Covid-19, sin embargo, su hija Romina Marcos salió a defenderla.

Romina Marcos aseguró en la defensa de su madre que, Niurka si se cuida pese a las fotos que se han difundido en las redes sociales.

En entrevista con varios medios Romina Marcos confesó que extraña a su mamá ahora que Niurka se fue a Mérida, Yucatán pero puntualizó que ella se encuentra muy feliz disfrutando de esta nueva etapa de su vida.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, la hija de Niurka habló sobre las críticas que ha recibido la famosa por no seguir con las medidas recomendadas por las autoridades de salud.

En ese sentido Romina Marcos detalló que ella le ha pedido a su mamá que se cuide, pero al final de cuentas sabe que si sigue las medidas necesarias para evitar contagiarse del Covid-19 ya que la ha visto.

“Es mi mamá y obviamente yo también le digo, ‘¡Mamá cuídate!’, yo también veo eso y me preocupo, pero sé que, si se cuida, porque he estado con ella y sé que cuando hace ese tipo de cosa… es que, a mi mamá, este tipo de energía exterior no le llega»

Romina Marcos

Fuente Agencia