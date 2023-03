México.-Algunas canciones de rock han destacado tanto que aún pasen años siguen siendo populares entre la gente, tal es el caso de la pieza musical “Have you ever seen the rain” de la banda Creedence Clearwater Revival, la cual ahora será interpretada por la agrupación “Mi Banda el Mexicano” liderada por Casimiro Zamudio.

Fue mediante las redes sociales de los gruperos que trascendió la noticia de que este es su nuevo tema musical, el cual ya está disponible desde su canal en YouTube y ya hasta cuenta con un video oficial que grabaron en Mazatlán y cuyo clip se grabó en el jardín de la mansión del líder de la banda.

La agrupación ya tenía tiempo diciendo que querían hacer este tema muy a su estilo, aunque no revelaron el título del proyecto, lo que sí dijeron es que es una mezcla entre inglés y español, tal como se aprecia en el material que subieron a YouTube que dura poco más de 3 minutos.

Hay que reconocer que esta es la primera vez que la agrupación hace algo así, además entre los conjuntos parecidos a su proyecto musical tampoco hay alguien que haya hecho una producción como tal.

En “Have you ever seen the rain” suena la voz de Alan Zamudio quien es uno de los nuevos vocalistas, el cual junto a su padre cantan en ambos idiomas, por lo que ya ha causado furor entre los internautas esta especie de combinar idiomas.

A decir de los vocalistas de la banda, con esta sorpresa inician los festejos para la celebración de 50 años de aniversario de la banda, por lo que desean hacer apuestas originales como tienen acostumbrados a sus fans, ya que hay que recordar que ellos son los pioneros de la llamada “Techno banda”.

