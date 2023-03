EU.-Desde que el mundo se enteró que Halle Bailey sería la encargada de darle vida a Ariel en el live action que Disney prepara de “La Sirenita”, el racismo en la sociedad se ha visto expuesto.

ADVERTISEMENT

Pese a la buena aceptación de las nuevas generaciones en especial de los niños y niñas sintiéndose identificados por la nueva interpretación de Disney.

Las críticas a la nueva adaptación de la película no han cesado.

Inclusive el novio de la actriz Halle Bailey ha tenido que salir a dar declaraciones a favor de la actriz.

El estreno de esta nueva versión del clásico de Disney llegará a la gran pantalla el próximo 25 de mayo.

ADVERTISEMENT

Halle Bailey se ha mantenido al margen de hablar respecto a los ataques que ha recibido por su imagen y ser la nueva “Sirenita”.

Ahora que esta próximo el lanzamiento de la película, la actriz ha decidido hablar al respecto.

Bailey es la imagen oficial de The Face una revista especializada en moda y las nuevas tendencias.

Fue ahí donde la actriz decidió hablar por primera vez de cómo se sentía frente al estreno de su película y las críticas o comentarios que ha recibido.

“Como persona negra, simplemente lo esperas y ya no es realmente un shock. Sé que la gente está como ´No es por la raza´. Pero ahora que soy (Ariel)… La gente no entiende que cuando eres negra, hay esta otra comunidad entera. Para nosotros, es muy importante vernos”.

Para Bailey, La sirenita no solo es la oportunidad de brillar en la industria.

También representa un faro de esperanza para todas aquellas niñas afroamericanas que no se identifican con las características físicas de sus personajes favoritos.

Ahora, una nueva versión de Ariel les dará esa oportunidad.

Así reaccionó Bailey a todos aquellos niños que se hicieron virales por sus reacciones al primer teaser:

“Estuve llorando toda la noche durante dos días, solo mirándolos con incredulidad. Me hace sentir más agradecida por donde estoy. Solo quiero seguir sanando a través de mi arte. Cada proyecto que he hecho me ha enseñado algo sobre mí, me ha dado algo para vivir”.

De esta manera Halle Bailey habla de lo que ha vivido ahora que es “La nueva Sirenita”.