Puerto Rico. – El mundo del género de la salsa se encuentra de luto, pues, hace tan solo unas horas se confirmó la muerte del cantante Lalo Rodríguez conocido por su éxito musical, “Ven devórame otra vez”.

El famoso cantante de salsa fue hallado sin vida a sus 64 años en el estacionamiento de un edificio residencial en el municipio de Carolina, al norte de Puerto Rico. Las autoridades se presentaron en el lugar de los hechos y confirmaron que se trataba del cuerpo del cantante Lalo Rodríguez quien ya no presentaba señales de vida.

De acuerdo con un portal de noticias de Puerto Rico, el cantante Lalo Rodríguez no presentaba signos de violencia y aunque por el momento no este confirmado la causa de su muerte, las autoridades correspondientes no descartan que el fallecimiento se deba a una sobredosis.

Asimismo, durante estos días, la Policía aseguró que será la autopsia y los estudios forenses lo que determinen la causa de la muerte del puertorriqueño, Lalo Rodríguez conocido por su interpretación musical, “Ven devórame otra vez”.

Fanáticos y colegas a través de redes sociales como Twitter han lamentado la muerte de Lalo Rodríguez a los 64 años de edad, el cantante Elvis Crespo, agregó, “Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal. Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez».

Sin duda, Ubaldo Rodríguez Santos, mejor conocido como Lalo Rodríguez ganador de los premios Grammy, dejo un gran legado dentro de la música salsera con éxitos musicales como “Nada de ti”, “Deseo salvaje”, “Una rosa española”, entre otras muchos más, que formaron parte de su catálogo musical.

Falleció Lalo Rodríguez, un salsero de esos que marcaron época, acá su mayor éxito ‘Ven devórame otra vez’ QEPD pic.twitter.com/BClVv4Ocpq — JORGE PUERTO LADINO™ (@jorgepubliradio) December 13, 2022

Fuente Agencia