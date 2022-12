“Yo no voy a ejercer ninguna acción contra el señor Cerda, simplemente voy a dejar que las cosas sigan su curso, pero, aunque la ley me diera la razón, no me interesa, porque creo que el señor ha sufrido lo suficiente”, reveló Sylvia en una entrevista le brindó al programa Ventaneando.

Paulette de Rugama, fue cuestionada sobre que si el deceso de Tere Herrero tuvo que ver en su decisión de retratarse.

“Claro que me tocó el corazón, mi papá también murió de cirrosis hepática, imagínate las coincidencias, 30 años después, en el mismo domicilio, estaba viviendo una señora con la misma dolencia, por supuesto que me solidarizo con él”, detalló Sylvia.

Sin embargo, dejó muy en claro que por el momento no quiere quitarle la casa a Rubén Cerda, peo, si el continúa filmándola en los medios de comunicación, entonces sí cambiara de opinión.

“Si el señor continúa haciendo declaraciones no acertadas, difamándome, entonces sí las cosas podrían cambiar, pero no por el momento, yo no voy a hacer leña del árbol caído”, señaló.

De Rugama le ofreció disculpas a Sergio tras haberlo acusado de un delito que no realizó, pero señalo que no piensa lo mismo de los hermanos de Sendel.

“Me retracté, creo que es lo justo, él no me ha hecho daño, yo tampoco quiero hacerle daño a él. (Pero de sus otros dos hermanos) creo que en febrero hablaremos de eso, porque ahorita todo está en pañales, han sido propiedades que se abandonaron por más de 25 años, entonces todo está avanzando poco a poco”, indicó.

Con Información de Comunicado