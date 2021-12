México.-Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de Bárbara de Regil, luego de que la actriz fuera criticada por Gala Montes. La influencer fitness compartió, a través de sus historias de Instagram, que su mascota Nala murió por envenenamiento.

Las publicaciones de la protagonista de “Rosario Tijeras” molestaron a Gala, quien decidió dar su punto de vista sobre lo que acababa de ocurrir. Al respecto, el presentador señaló que el mensaje de la actriz de 21 años era por envidia.

«Bárbara me cae en el caracol del ombligo de mal, pero no pueden soportar el éxito; ve al Canelo, lo friegan por todo, ya solo le falta pelear con el demonio para demostrar que es el mejor libra por libra. Y esta muchacha, Bárbara de Regil, que me cae gordísima, es un éxito y la siguen 8 millones. Tu envidia guárdatela mejor porque quedas muy mal», mencionó el conductor.

Gustavo Adolfo dijo que Gala Montes estaba criticando lo mismo que ella hacía, es decir, compartió su forma de pensar y sentir en redes sociales, al igual de Bárbara. «Esta muchacha (Gala) está hablando de que la otra chava sube a todo a redes sociales, ¿y qué está haciendo ella? Colgarse de la fama de Bárbara de Regil», comentó el presentador.

Además, el conductor señaló que, aunque la actriz no es de su agrado, entendía el dolor que estaba atravesando luego de la muerte de su querida mascota. «En este caso, aunque la señora Bárbara de Regil me caiga tan mal, yo creo que la razón le asiste a ella», finalizó.

¿Qué dijo Gala Montes sobre Bárbara de Regil?

Gala Montes señaló, a través de sus InstaStories, que Bárbara de Regil no cuidaba a sus mascotas, por lo que morían luego de unos meses. «A ver, hermanas, el problema es que… obviamente, primero que nada, es sarcasmo, yo no quiero que una persona a la que se le muere un perro a los 6 meses siga comprando perros y pueda adquirirlos así nada más, ese es el gran problema. La diferencia es que a mí se me mueren a los 16 años», puntualizó.

