México.-A través de redes sociales Grupo Firme dio a conocer que se presentará en el medio tiempo de un importante partido de la NFL que se llevará a cabo en la Ciudad de México este próximo 21 de noviembre.

“¡PURO @GRUPOFIRME! Disfrutaremos de un show de medio tiempo increíble durante el #NFLMexicoGame ¿Qué canción quieres escuchar? #NFLMX”, se indicó en redes sociales.

Dicho partido será transmitido en Televisa Deportes, así como en canales de sistema de televisión de paga como ESPN y ESPN Deportes.

Con esto la agrupación de regional mexicano ha demostrado, una vez más, que es una de las bandas mexicanas más importantes no solo de nuestro país sino también en Estados Unidos, por lo que este lunes 21 de noviembre estarán presentes en el medio tiempo del partido entre os equipos de los 49rs de San Francisco y los Cardenales de Arizona.

​Ante la noticia, los integrantes de Grupo Firme ya recibieron las primeras felicitaciones por parte de algunos famoso, quienes les desearon éxito en su presentación, al igual que cientos de fanáticos, quienes aseguran estar felices del gran éxito que siguen teniendo.

“No soy mexicano, pero me siento como si fuera. Me siento tan orgulloso de ver nosotros los latinos en alto.

Espero un día poder conocerlos a ustedes y mucha suerte son los mejores, PURO GRUPO FIRME”, “Todos aquí odiando, pero en realidad saben que los de grupo firme son chingones y tienen el talento para hacerlo, o entiendo como tantos mexicanos odian tanto a unos que salieron de la pobreza Luchando tanto”, “Si no les gusta esa música pues no la escuchen, pero tampoco no odien y hablen tan mal de sus propios paisanos. Mejor apóyenlos y dejen de odiar”, son algunos de los comentarios.

Cabe señalar que, si bien Grupo Firme no participará en el Super Bowl, sí estarán presentes en uno de los partidos más importantes, pues será el regreso de la NFL a nuestro país.

Con Información de Comunicado