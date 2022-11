México.-Este lunes 28 de noviembre se conmemora el aniversario luctuoso número ocho de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y su viuda, la también actriz, Florinda Meza, no dejó pasar por alto la fecha y utilizó sus redes sociales para recordar a su “Rober” y dedicarle un emotivo mensaje que conmovió a todo el internet, por lo que a continuación cuáles fueron las palabras de “Doña Florinda”.

Para comenzar su video, Florinda Meza dejó ver que sigue sufriendo por la ausencia de Roberto Gómez Bolaños, con quien sostuvo un intenso romance desde el año de 1977 hasta el fallecimiento del cómico, además, también recordó que siempre los unió el número “8”, aunque reconoció que ahora dicho número le produce melancolía.

“Este 28 de noviembre, se cumplen ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mi Rober. ¡Santo dios, qué pérdida tan grande! Siempre me gustaron las Matemáticas y el “8” es mi número predilecto, cuando yo era niña decía ‘el 8 es hermoso porque son dos bolitas, pero si lo acuestas es ‘infinito’ y si lo pones paradito es el reloj de arena, pero ahora ya no me parece tan festivo ya que al reloj de arena de mi Rober hace ocho años se le acabaron los granitos”, comenzó su video Florinda Meza.

«Lo extraño cada día más»

En otro momento de su video, Florinda Meza señaló que el paso del tiempo no la ha ayudado a dejar de extrañar a Roberto Gómez Bolaños y confesó que cada mañana al despertar le sigue hablando a una fotografía del creador de “El Chavo del 8” y hasta señaló que siente que el comediante le responde.

“Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más, cada mañana, frente a su foto, así como lo hacía antes, le digo ‘buenos días mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta: ‘buenos días, mi dulce amanecer’, también como lo hacía antes en vida de él, le decía ‘hoy te amo más que ayer’ y él me contestaba ‘sí, pero yo te amo más que tú a mí’ y yo le decía ¿qué tal si nos echamos una competencia a ver quién gana?’”, recordó la actriz que le dio vida a personajes como “La Chimoltrufia”, “La Popis” y “Doña Florinda”.

Para finalizar, Florinda Meza señaló que nunca olvidará a Roberto Gómez Bolaños y cerró su video con un emotivo agradecimiento para el actor y productor, quien sigue siendo considerado como una de las máximas estrellas de la comedia en México y en diversos países de Latinoamérica.

“Mi Rober, siempre te recordaré con agradecimiento con tanto amor y por tanto como aprendí de ti, pero, sobre todo, gracias Rober por hacer que mi vida fuera interesante” finalizó Florinda Meza, quien actualmente tiene 73 años de edad.

8 años sin mi Rober…sin nuestro Chavito del 8, sin nuestro genio. pic.twitter.com/50H7pWmal5 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) November 28, 2022

Con Información de Comunicado