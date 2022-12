México.- Julián Gil aprovechó su estancia en Qatar para comprometerse con su novia Valeria Marín. Por medio de sus respectivas redes sociales, el actor y la comentarista deportiva compartieron unas románticas fotografías desde el desierto See Line de la ciudad de Doha, en donde el galán de telenovelas se arrodilló y sacó el anillo para entregárselo a su amada, quien se mostró sorprendida con la acción de su pareja. Con esto, el también conductor deja claro que a pesar de sus problemas con Marjorie de Sousa seguirá con su vida.

Julián y Valeria se encuentran en el país árabe para cubrir el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, han aprovechado su estancia para hacer algunas visitas a diferentes lugares. Al parecer, en uno de estos recorridos el estelar de «Por amar sin ley» decidió pedirle matrimonio a la conductora de TUDN, con el desierto de fondo y con unos amigos presentes, quienes capturaron el momento, las celebridades se comprometieron para próximamente llegar al altar.

ADVERTISEMENT

Así fue la pedida de matrimonio de Julián Gil a Valeria Marín

En su cuenta de la plataforma de Meta, Gil, de 52 años, reveló a sus más de 4 millones de seguidores que le había pedido matrimonio a su novia, con la que ha estado por alrededor de dos años. Con un par de fotografías, que acompañó con la frase «Te amo Valeria @valmarin_r», el actor mostró el anillo que le entregó a su pareja, pues en una de las imágenes se puede ver a detalle la joya en su mano, mientras que en la otra sellan su amor con un beso.

Por su parte, la comentarista deportiva, de 32 años, subió a su cuenta de Instagram más fotografías de aquel momento, en el que el conductor de programas como «Siéntese quien pueda» se arrodilló ante ella y sacó un anillo, acción que la tomó por sorpresa, esto según a las imágenes que compartió en donde se puede ver que está muy tranquila hasta que de repente ve la alhaja y se acerca para dar un beso a Juliá Gil, con el que ha compartido este viaje a la Copa del Mundo.

«Tu, mi mejor sELECCIÓN! @juliangil Gracias @nicolle_gil y Juli por su complicidad y cariño. Thank you Nika and Juli for being part of this and thank you for giving me the opportunity to be part of your team GIL (Gracias Nika y Juli por ser parte de esto y gracias por darme la oportunidad de ser parte de su equipo GIL)», escribió la periodista para acompañar las fotografías que rápidamente se hicieron virales alcanzando ya los 80 mil «likes» y cientos de comentarios en donde sus fanáticos les muestran su apoyo.

En los comentarios Julián Gil colocó «Eres lo más lindo que me ha pasado. Sabes mejor que nadie lo “poquito” que te amo. Gracias por elegirme», desatando cientos de reacciones por parte de sus admiradores, quienes están encantados con esta relación, ya que han mostrado que se llevan muy bien. De esta forma, todos están celebrando que el artista de la televisión y la presentadora hayan dado este paso.

Asimismo, sus admiradores no son los únicos en celebrar su compromiso, también artistas como Ninel Conde, Odalys Ramírez, Samadhi Zendejas, Cynthia Urías, Michelle Renaud, Tania Rincón, Mariazel, por mencionar algunos que comentaron. «Los amamo», «Felicidades», «Muuuuuuy muuuuy feliz por ustedes!!! Que la felicidad y amor los acompañe siempre @valmarin_r», «Emoción máxima» y «Que hermosa pareja», son algunos de los mensajes que se pueden leer en ambas publicaciones.

Fue en febrero de 2020, cuando Julián Gil y Valeria Marín cubrieron el Super Bowl, que se conocieron, a los pocos meses comenzaron a salir y para julio de ese mismo año hicieron pública su relación en Instagram. A pesar de sus diferencias con Marjorie de Sousa, quien no le permite ver a su hijo Matías, el actor ha continuado con su vida y ahora le volverá a dar una oportunidad al amor con la conductora de deportes.

Con información de Heraldo de México