México.- Desde unos días atrás Gloria Trevi había preocupado a sus fans por sus cambios físicos, pero también comenzaron las críticas en su contra; sin embargo, la cantante respondió, dejando claro que no le preocupan los comentarios hacia su apariencia.

En medio de la promoción de la nueva canción de Gloria Trevi, Él se equivocó, la cantante asistió al programa de Adrián Uribe De noche pero sin sueño. Ahí grabaron varios videos para redes sociales y uno de ellos, compartido en el perfil de Instagram de Uribe, llamó la atención de los internautas.

Y es que en el video, en el que aparece la intérprete de Con los ojos cerrados bailando su canción, se vería más delgada que lo que sus fans estarían acostumbrados a verla, por lo que la publicación se llenó de comentarios acerca de su apariencia.

No obstante, Gloria no se quedó callada, pues respondió en los comentarios que no necesita la aprobación de los demás, solo la suya. Además, aprovechó para advertir que ella también compartió el video en su cuenta de TikTok para que “tomen dos cucharadas”.

“Me la pase con madre Adrian!!! ah y a los que me andan criticando, ahí se lo pongo en mi TikTok pa que tomen dos cucharadas, me tengo que gustar yo!… Y yo me gusto, y a los que dicen cosas lindas los amo con toda mi almaaaaaa”

Este comentario fue aplaudido por sus fans, quienes la felicitaron y apoyaron con mensajes como “así es”, mientras que otros recalcaron que se sienten preocupados por su repentino cambio de peso.

Y es que en esta publicación, aunque sí hubo usuarios que hicieron comentarios mostrando su preocupación por la salud de Trevi, la mayoría la criticaron, principalmente por cómo luce su cuerpo.

Esto comenzó desde varios meses atrás, cuando la intérprete comenzó a someterse a procedimientos estéticos.

“Que le está pasando a la Trevi”, “No manches, ya nada que ver con la Gloria Trevi de antes”, “Que delgada está, hasta se le mira más grande la cabeza que el cuerpo”, “Se le ve rarísimo el cuerpo”, fueron algunas de las reacciones.

Asimismo, en el video en el que la cantante presentó a las actrices que la interpretarán en su serie biográfica, hubo críticas hacia su cara, como: “Me encanta la Trevi, pero abusa de los filtros”, “Que te pasó en la cara”, “Ya sé desgració la cara. Tan bella que era”, “Qué bárbara, qué te has hecho!!!! Pensé que eras LORENA HERRERA”.

La primera vez que sucedió esto y se volvió viral fue en agosto; en ese entonces también respondió a las críticas escribiendo “quisieras, si la envidia te hiciera estúpido… ay, solo que sea por eso”.

Estas no han sido las únicas críticas que la intérprete de No querías lastimarme ha tenido que enfrentarse, pues con el anuncio de su serie biográfica, el público ha cuestionado si Gloria verdaderamente permitirá que su vida se retrate como fue, principalmente cuando fue el escándalo por el caso Clan Trevi-Andrade.

En su principio, Carla Estrada, la productora de la serie, puso en duda si verdaderamente Sergio Andrade será parte de este proyecto.

No obstante, en la presentación de la producción, Ellas soy yo, confirmaron que no solamente se hablará de Andrade y las acusaciones que los llevaron a prisión, sino que también se hablará de Ana Dalay, la hija que engendraron, pero que murió en extrañas circunstancias.

