México.-Franco Escamilla compartió un video en su cuenta de Instagram que sorprendió a cada uno de sus seguidores. El comediante anunció el próximo estreno de “Marvel Lucha Libre Edition, El origen de la máscara”.

El influencer señaló que formará parte del proyecto como narrador. Cabe mencionar que se trata de una producción de Disney+.

ADVERTISEMENT

Según la publicación, “Marvel Lucha Libre Edition” estará disponible en la plataforma a partir del 21 de diciembre de 2022.

En el video compartido por Franco Escamilla aparece el comediante utilizando un bigote falso y la capucha de una sudadera.

“Hola a todos. Chicos, soy yo, Franco Escamilla. Me comunico con ustedes de incógnito porque fui parte de una investigación muy importante, y se las voy a presentar, pero es que si les dijera el chisme que les traigo, hay gente muy importante que me está buscando por esto que les quiero compartir”, se escucha decir al influencer.

La serie original de Disney+ Original Productions contará con 5 episodios.

De inmediato, los seguidores del comediante se hicieron presentes en la publicación, donde lo felicitaron por los logros que ha conseguido en su carrera.

“Quiero ver el detrás de cámaras para ver cuántas veces te pusiste mal el bigote master”, “Spoiler alert: Octagón no le vuelve a dar info ni foto ni autógrafo”, “Eres un crack”, “Noma profe, que chingonzote”, “aaaaaaaa nooo mameees hasta se me erizaron los pelitos y parecía yo alushe despeinado, pero con emoción. Muchas más bendiciones y éxitos, abrazo fuerte”, “Trabajando con Disney. ¡Qué grande eres Franco!”, “Yo no busco el chisme, el chisme me busca a mí. Gracias por este adelanto. Muchas Felicidades Franco”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post del influencer.

A tan sólo unas horas de haber posteado el video, éste ya cuenta con más de 40 mil “me gusta” y los mensajes por parte de los usuarios van en aumento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Escamilla (@francoescamillaoficial)

Con Información de Comunicado