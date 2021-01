México.-Recordemos que cuando Galilea Montijo inició su carrera artística en las telenovelas como ‘El premio mayor’, ’Tú y yo’, ’Tres mujeres’ y ‘El precio de tu amor’, la vida la llevó por un camino que ha dado grandes satisfacciones, el de la conducción.

Sin embargo, en su más reciente entrevista, Galilea Montijo fue cuestionada sobre la posibilidad de regresar a la actuación y no sólo no descartó la idea; sino que dijo que esta dispuesta a tener escenas candentes si así se lo piden.

«De lo que me pongan. Yo feliz de la vida. Ya sabes que me divierte mucho mi trabajo, y lo amo. Y a mí de lo que me pongan a hacer, yo feliz de la vida»

Galilea Montijo

Cabe destacar que el última telenovela en el que Galilea participó fue en ‘La verdad oculta’, que se transmitió en el año 2006 y donde interpretó el rol protagónico al lado de Gabriel Soto.

Recordemos que en los últimos años la presentadora tapatía ha logrado ganarse el corazón de las familias mexicanas y coronarse como una de las conductoras mexicanas más queridas y exitosas.

Montijo también aclaró que por el momento no está entre planes del 2021, aunque confesó que si le habían llegado algunas propuestas que a causa de la pandemia por coronavirus no pudieron concretarse.

