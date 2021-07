Luego de que el lunes 20 de julio, Galilea Montijo lanzó una fuerte crítica contra TV Azteca, porque ella considera, le copiaron a HOY la idea de realizar un reality show en plena emisión matutina, es Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como “El Capi Pérez“, quien le responde a la presentadora del programa de Televisa.

Lo hizo en la emisión de “Venga la Alegría” de ayer, miércoles 21 de julio, personificado en su papel de Margarita McKenzie, la encargada de Recursos Humanos en la televisora.

Fue durante una actividad que Margarita McKenzie tuvo con las conductoras de “Venga la Alegría” para conmemorar el Día de la Secretaría, que aprovechó para presentarse, pues aunque ya todos en el set saben quién es, la encargada de Recursos Humanos aseguró que cada día el matutino de Azteca cuenta con más audiencia, pues “entre peor hacen el programa de enfrente”, más gente llega al programa de Azteca Uno, expresó:

“Bienvenidos. Mi nombre es Margarita McKenzie, encargada de Recursos Humanos; es que está llegando nuevo público a “Venga La Alegría”, todos los días está llegando nuevo público. Entre más gacho hacen el programa de enfrente (refiriéndose a HOY) más llegan aquí; entre mejor lo hacemos nosotros, entonces están llegando nuevos, así que bienvenidos, a la familia de Venga La Alegría, soy Margarita McKenzie”, expresó el presentador contestando así a lo dicho por Galilea Montijo.

¿Qué dijo Galilea Montijo dos días antes?

La presentadora más importante de HOY (junto con Andrea Legarreta), fue la encargada de iniciar el pique entre los matutinos, pues la emisión de Televisa está por arrancar su segundo reality show: “Los Chiquillos en HOY” y por ello, la tapatía expresó que espera que esta vez Azteca no les copie la idea también:

“A ver si no nos lo copian también”, expresó la presentadora cuando le tocó presentar un casting de “Los chiquillos bailan en HOY”, haciendo una clara referencia al reality show de Azteca.

Para Flor Rubio, la competencia en televisión abierta es normal y es lo mejor para la audiencia, así que se entiende que ambos matutinos hayan empezado esta semana una guerra de piques para llamar la atención de la audiencia y que ellos decidan el contenido que deseen ver.

La periodista también abordó en la emisión de ayer, miércoles 21 de julio, la posibilidad de que el pícaro comentario lanzado por Galilea Montijo haya sido idea de Andrea Rodríguez Doria:

“Fue un comentario pícaro de Galilea, que no me queda claro si venía propiamente de Galilea y les voy a explicar por qué. Vi que la cuenta oficial del programa HOY lo posteó y lo convirtieron en nota, lo cual significa que el comentario de Galilea no venía a título personal, sino que estaba sugerido por la producción para remarcar que VLA estaba copiando a HOY”, expresó la crítica de espectáculos.

