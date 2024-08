Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia tras presentar complicaciones relacionadas a la hipertensión y problemas respiratorios. Por esta razón, no pudo asistir a la función de la obra que protagoniza junto a Cecilia Galliano, ‘El Precio de la Fama’. Es así, como periodistas argumentan que su hospitalización se trató de un montaje publicitario.

El actor se pronunció ante sus problemas de salud: “El día de ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial. Quiero decirles que ya estoy en mi casa, que ya estoy bien; quiero darle las gracias también a mi productor Gerardo Quiroz por el apoyo y la comprensión a toda la compañía de ‘El Precio de la Fama’ ya que derivado de esto no pude llegar a ayer a las funciones que teníamos”.

A pesar de su explicación, hay personas que no creen en la emergencia de salud del también cantante, basándose en el montaje publicitario que armó con Cecilia Galliano con el objetivo de vender entradas para la puesta en escena que ambos estelarizan.

¿Gabriel Soto fingió su hospitalización?

En la emisión más reciente de ‘Chisme No Like’, Elisa Beristain argumentó que Gabriel Soto habría fingido su hospitalización debido a la poca audiencia de la producción de Gerardo Quiroz: “Se ha manejado que esto lo están haciendo porque no han tenido supuestamente audiencia, gente que se interese; y qué sucede, que si juegan con algo tan sensible, tan delicado como la salud, pues está cañón para poder llenar sus obras”.

La conductora sentenció que dicha información se propagó entre los medios: “Entre los periodistas se empezó a manejar en todos los chats que supuestamente había fingido para hacer promoción de la obra que no les está funcionando”.

Por su lado, Javier Ceriani destacó que debido al truco de marketing en el que usaron el rumor del romance entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano para vender boletos, ahora “la gente ya no les cree”.

Publimetro México

V.R.