Posteriormente, Ryan Gosling, quien interpreta a Ken, lanza una sonrisa a la cámara.

“Me encanta que todos los edificios sean solo casas de muñecas Barbie. Todo abierto y todo. No tenían que hacer eso, pero lo hicieron”, “Nunca pensé que estaría emocionado por una película de Barbie, emocionado de ver la visión de Greta Gerwig”, “Si me hubieras dicho hace años que estaría legítimamente interesado en ver una película de Barbie, me habría reído en tu cara. Y, sin embargo, aquí estamos”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en redes sociales.