Ante esto la mayoría admitió que lo mejor es seguir preparándose y estudiar algo.

Raúl Araiza no estuvo del todo de acuerdo y él dijo, que la mejor inversión era realizar un viaje.

Dijo que la educación era importante, pero que él invertiría mejor en un viaje, agregó que el viaje a diferencia a la educación es una experiencia que puedes recordar por más tiempo.

Fue entonces cuando se sinceró y admitió que los estudios no habían sido su fuerte y que él prefirió trabajar:

“Yo digo, en realidad, yo sé que está la educación, lo cual fui un huev… en la escuela y he ido trabajando. La mejor experiencia que te llevas son los viajes, lo vivido”.

Raúl Araiza no terminó la preparatoria

Finalmente, el “Negro” Araiza admitió que no fue a la universidad, debido a que no termino la preparatoria.

Ante esto sus compañeros le dijeron que si se lo proponía podía acabarla en línea.

“No vamos a regresar a la universidad a la cual no fui, pero la educación claro que sí. Yo empezaría por la prepa, acabarla”.

Hasta el momento no ha declarado si intentara seguir con sus estudios.

Fuente Agencia