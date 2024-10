Estados Unidos.- Poco a poco, el enigma de la muerte de Liam Payne se ha ido resolviendo y conforme avanzan los días, ha ido saliendo a la luz lo que el famoso estuvo haciendo durante sus últimos momentos de vida. Entre la información que ha salido a la luz, se encuentra el hecho de que no llegó solo a Buenos Aires, Argentina, sino que habría tenido un viaje romántico con su novia Kate Cassidy.

Según reportes, apenas dos días antes de su fatal caída del hotel GranSur Palermo, la joven influencer sostuvo una fuerte discusión con el intérprete de Whats Makes You Beautiful porque ella quería regresar a Estados Unidos; pero él se negaba debido a que quería continuar su escapada romántica el mayor tiempo posible. El problema es que planearon el viaje para cinco días y ya llevaban dos semanas en el país sudamericano.

kate cassidy ( liam’s girlfriend ) pay tribute to liam payne…💔 sending all my love to her 🫂 pic.twitter.com/k09Q3lXD8K — ᯓ★ laure • saw louis x2 𓊍ᶻ (@zquadrry28x) October 23, 2024

Esta situación derivó en que la joven de 23 años comprara un boleto de avión y dejó atrás a Payne. Tan solo 48 horas después, el cantante tuvo la caída que le quitó la vida. A raíz de esta situación, Kate Cassidy ha estado recibiendo miles de mensajes en las que la culpan por la muerte del famoso, mientras que ella misma ha reconocido que se encuentra devastada por todo lo ocurrido y se encuentra sanando de la mejor manera posible.

Recientemente, un amigo de Kate Cassidy brindó una entrevista exclusiva para The Post, revelando que la joven se sentía destrozada y que su decisión de marcharse de Argentina la perseguiría por el resto de su vida: “Ella hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Ella no tenía idea de lo que iba a pasar. Puedo decirles que su decisión la perseguirá por el resto de su vida. Ella se siente mal. Todos en su vida dicen que no es culpa suya”, declaró el informante.

Según declaraciones de este informante secreto, todos en el círculo social de Cassidy comprenden que lo ocurrido no es culpa de ella, puesto ella no podía ser niñera del cantante todo el tiempo y, en algún momento, algo como esto podría ocurrir: “No se puede cuidar a un hombre adulto de 30 años las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero ella todavía no está en condiciones para escuchar eso”, sentenció. El informante también indicó que, una vez que Kate se enteró de que su novio estaba de juerga, intentó que él volviera a Miami, pero no lo logró: “Ella siempre será la villana por abandonarlo, pero no es lo que pasó”.