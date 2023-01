«Fue una mala jugada para mí, ya que yo no estaba avisada que iban a utilizar de esa manera mi imagen».

​En aquella ocasión, la conductora Carmen Muñoz expuso a Bellakath durante la transmisión del programa en vivo mostrando un meme que compartió la joven en Facebook. La imagen hacía una referencia racista y discriminatoria que condenó la producción, que tomó la decisión de expulsar a la cantante.

«Había una persona y estaba Yalitza, pero yo ni me fijé que estaba ella, yo lo compartí haciendo alusión a mí porque obviamente en Facebook todos subimos nuestras fotos», indicó.

¿Bellakath revela cuánto perdió el día que bajaron ‘Gatita’?

La cantante habló de las pérdidas que enfrentó debido a las 12 horas que bajaron su canción Gatita de Spotify y otras plataformas por supuesto plagio, un problema legal que logró solucionar tras demostrar que el tema musical es de su autoría.

«Solamente perdimos 2 millones de reproducciones más o menos, pero al siguiente día se recuperó la canción (…) No es un plagio, ¿cómo me la voy a fusilar? No hay ningún proceso legal, pero si existe un valiente que quiera colgarse, porque esa es la palabra, pues estáremos para defendernos con todas las pruebas».