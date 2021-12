México.-Hace unas semanas, Fichis y Pao Poulain dieron a conocer que sus bebés habían muerto. Ahora, los influencers realizaron una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube llamado Amor Eterno, donde compartieron algunos detalles de la experiencia que vivieron.

Sergio Castrejón comenzó el live diciendo que ha sido una situación sumamente difícil para ambos, incluso, señaló que consideraron alejarse de las plataformas digitales, sin embargo, debido a que es su única fuente de ingresos y es algo que les apasiona, decidieron continuar.

“Nunca había experimentado esto, este dolor tan fuerte, esta impotencia, esa tristeza… Ponerme a pensar los planes que teníamos… Pero es que ahora no le encuentro ningún sentido. Considero que fue un infierno lo que vivimos”, mencionó Fichis, hermano de Yuya.

Al respecto, Pao Poulain señaló que sus riñones estaban muy infectados, por lo que tuvieron que atenderla de inmediato. “Estás muy muy grave, tienes infección en todo tu cuerpo, estamos esperando que tus bebés no estén infectados. Tus riñones están súper infectados, tu útero está súper infectado”, puntualizó.

“Nos fuimos a un hospital de Perinatología y ahí llegamos y había muchísima gente. Llevamos a Pao con una camilla y no nos quisieron recibir. Un dolor y un sufrimiento que me cae que me puse a llorar, me hinqué. Y nos decían que no había lugar”, recordó Fichis.

“Mucha fuerza. Lloren todo lo que necesiten, griten, descárguense, es necesario para volver a levantarse”, “Pronto vendrá el bebé arcoíris que todos esperamos, sean fuertes por favor”, “Yo sólo digo y pienso, el día menos pensado ni planeado llegará esa gran bendición que tanto anhelan”, “Mucha fuerza, como dicen: hay que tener empatía y eso nos incluye a nosotros como seguidores de su canal, pongámonos en su lugar”, fueron algunos de los comentarios que recibieron los influencers.

