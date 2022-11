México.-Luego de que el padre de Alejandra Guzmán dijera que no esperaba ver a su nieta en su lecho de muerte, y de que hubiera actuado diferente con las acusaciones de abuso sexual si ella no fuera su familia, Frida Sofía no tardó en arremeter contra él.

Así que a través de un audio que le envió Gustavo Adolfo Infante y del permiso de compartirlo en su programa “De primera mano”, se reveló que además de ser un pedófilo, su abuelo también era un asesino.

En la segunda parte del audio que dio a conocer Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía dijo que su abuelo violó a su entonces mujer, Silvia Pinal, y que eso quedó reflejado en su biografía y en la serie que hicieron.

También que se propasó con Verónica Castro en un programa en vivo, cuando la toca de manera indebida, pero lo peor de todo, son las muestras de afecto que se daban Enrique Guzmán y su hija.

“Yo nunca he visto a un padre y a una hija besarse de esa manera o verse o toquetearse de esa manera, que asco. Que el público decida si neta yo parezco la loca. Siempre ha sido un asco, siempre ha tratado a las mujeres como basura cuando la basura es él”, sentenció la influencer.

También pidió que buscarán los videos donde se ve a su abuelo tocándole la pierna a su mamá, o cuando la besa en la boca. “Cuándo se besan así enamorados los dos asquerosos, o sea que asco, que asco”, expresó Frida Sofía.

Dando a entender que entre su abuelo y su mamá habría una relación incestuosa, y que, por eso, Alejandra Guzmán se pudo del lado de Enrique Guzmán cuando decidió denunciarlo y exponerlo por abuso sexual.

